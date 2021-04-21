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Новости политики

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Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

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Президент России Владимир Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию.

Выступление главы государства проходит в Центральном выставочном зале «Манеж».

В этом году формат мероприятия был скорректирован из-за пандемии коронавируса: журналистов предупреждали о необходимости социальной дистанции и масочного режима, а также наличии нескольких отрицательных тестов на коронавирус.

Для Путина нынешнее послание станет 17-м по счету. Всего российские президенты выступали с таким обращением 27 раз.

С наиболее продолжительным посланием президент РФ Владимир Путин выступил в 2018 году, оно длилось 1 час 55 минут. Самую короткую речь также произносил действующий президент — 48 минут в 2004 и 2005 годах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет «постковидным» из-за беспрецедентного периода в жизни страны.

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