Путин: Россия всегда будет защищать традиционные ценности

Российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия всегда будет защищать традиционные ценности, о которых другие страны забывают.

По словам Путина, на протяжении всей истории российский народ побеждал и преодолевал испытания благодаря своему единству. При этом в условиях пандемии коронавирусной инфекции для россиян на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность.

«Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», – подчеркнул глава государства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.