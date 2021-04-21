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Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин

Путин призвал всех россиян сделать прививку

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Президент России Владимир Путин призвал всех россиян сделать прививку.

По его словам, коронавирус окончательно не побежден и остается прямой угрозой.

Он попросил россиян максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей.

«Вакцинация является одним из главных приоритетов. К осени нужно сформировать коллективный иммунитет, поэтому прошу всех — сделайте прививку!» — сказал Путин.

Глава государства отметил, что привиться — это лучше, чем переболеть.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.

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