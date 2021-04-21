Президент России Владимир Путин поручил продлить программу туристического кэшбека. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и [на] курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», – заявил глава государства.

Кроме того, президент выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки в детский лагерь.

«Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь», – добавил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.