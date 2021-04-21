Путин сообщил, что через 3 года большинство госуслуг должны предоставлять дистанционно

Президент России Владимир Путин заявил, что через 3 года соотечественники должны получать большинство государственных услуг удаленно. По словам главы государства, также должны предоставляться такие услуги 24 часа в сутки.

Президент отметил, что 28 млн. семей получили выплаты на детей и не потребовалось никаких дополнительных справок.

«Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна. Без беготни по инстанциям. Уже через три года большинство услуг будут предоставляться дистанционно и круглосуточно», — сказал Путин во время обращения к Федеральному собранию.

Владимир Путин также поручил, чтобы губернаторы выстроили работу социальной сферы, ориентируясь на потребности семей и каждого человека.

Вопросы, связанные с взысканием алиментов, также должны решаться дистанционно при безусловном исполнении судебных решений, подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин поблагодарил россиян за работу во время пандемии. Президент выразил благодарность врачам, ученым, учителям и всем, кто внес вклад в борьбу с пандемией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.