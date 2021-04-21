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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года

Путин назвал новым видом спорта попытки «цеплять» Россию

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Президент России Владимир Путин назвал новым видом спорта попытки «цеплять» страну. По словам главы государства, некоторые страны делают это регулярно и без повода.

«В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта - кто громче что-то скажет», — подчеркнул Владимир Путин.

Таким мнением президент России поделился во время обращения к Федеральному собранию.

Кроме того, Путин сообщал, что Россия всегда будет защищать традиционные ценности.

«Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее», — обращал внимание российский глава.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают РФ в ситуации на российско-украинской границе как «агрессора».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.

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