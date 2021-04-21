Экс-зампредседателя ГД Рыжкова задержали по подозрению в организации митинга

Полицейские задержали в столице бывшего заместителя председателя Государственной думы Владимира Рыжкова. Его подозревают в нарушении при организации акции в центре Москвы, сообщает ТАСС.

«Сегодня ко мне домой пришли полицейские и отвезли меня в ОВД «Хамовники». Мне вменяют в вину ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации)»,— уточнил Рыжков.

По его словам, прямых призывов к участию в акции не было опубликовано. Как объяснил Рыжков, ранее он сделал репост о будущем публичном мероприятии на странице в социальной сети.

«В настоящее время я жду адвоката и нахожусь в отделе полиции», — подчеркнул политический деятель.

Официального комментария со стороны МВД России по городу пока еще не поступало.

Ранее власти столицы отказали организаторам в проведении акции в городе 21 апреля. В ведомстве обратили внимание, что если организаторы или иные участники захотят провести акцию, то их привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.