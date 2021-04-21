Асад выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Сирии

Действующий президент Сирии Башар Асад выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на спикера парламента страны Хаммуду Сабага.

«Спикер Народного собрания Хаммуда Саббаг объявил, что <...> Муханнад Надим Шабан, Мухаммад Муваффак Саван и Башар Хафез аль-Асад подали заявки на выдвижение на пост президента республики», – указано в сообщении.

На данный момент заявки на выдвижение в президенты Сирии подали шесть человек, в том числе две женщины.

Выборы президента Сирии пройдут 26 мая текущего года. Регистрация кандидатов началась 19 апреля, заявления на участие в выборах будут приниматься в течение 10 дней с этой даты. В соответствии с конституцией страны, глава государства может занимать пост два срока подряд по семь лет.

Башар Асад занимает пост президента Сирии с 16 июля 2014 года.