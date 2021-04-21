В Кремле рассказали о состоянии здоровья Путина после второй прививки от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина после второй фазы вакцины от коронавируса.

По словам Пескова, состояние здоровья Путина хорошее.

«Хорошее. Рабочее обычное состояние», — сказал представитель Кремля.

23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили. 14 апреля Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал всех россиян сделать прививку.