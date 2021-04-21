Кравчук выразил желание встретиться с Путиным

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить разрешение конфликта в регионе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Безусловно (готов). Хоть сегодня. Мне есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», — ответил Кравчук на соответствующий вопрос.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения предложил Путину встретиться в Донбассе.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.