Бывший премьер-министр Японии выступил за признание Крыма российским

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма посоветовал властям страны признать Крым российским, чтобы «решить проблему северных территорий». Об этом пишет Yahoo News Japan.

«Если коротко охарактеризовать решение территориальной проблемы, то для Японии крайне важно проявить уважение к истории крымской проблемы и понимание в отношении России», — сказал Хатояма.

Политик также призвал пересмотреть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, потому что Кремль опасается того, что Вашингтон разместит на Южных Курилах военные базы, если будет осуществлена их передача.

Крым стал российским регионом по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна намерена решить проблему Южных Курил путем диалога с Россией.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.