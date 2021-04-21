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Новости политики

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Сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков Сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков

Экс-зампредседателя Госдумы Рыжкова могут арестовать на 10 суток за организацию митинга

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Бывшему заместителю председателя Госдумы РФ Владимиру Рыжкову грозит до 10 суток административного ареста за организацию акции в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Он уточнил, что в отношении Рыжкова составили протокол по ч. 2 ст. 20.2. (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

«Ему грозит до 10 суток ареста», — заявил Прянишников.

Координатор организации добавил, что Рыжкова оставят в ОМВД «Хамовники» на ночь. По словам Прянишникова, 22 апреля задержанного доставят в суд для решения вопроса о его виновности и назначении ему наказания.

Ранее власти Москвы отказали организаторам в проведении акции в городе 21 апреля. В ведомстве обратили внимание, что если организаторы или иные участники захотят провести акцию, то их привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

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