Постпред России назвал принятие резолюции по Сирии «черным днем в истории ОЗХО»

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин назвал принятие резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии «черным днем в истории» организации. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня у нас черный день в истории ОЗХО, нам стыдно за то, что произошло в этом зале. Поддержка принятого решения ни в коем случае не была продиктована ни ответственностью государства-участника по соблюдению конвенции, ни защитой ее целостности, как нас в этом пытаются уверять», — сказал он.

Шульгин подчеркнул, что нормы международного права были проигнорированы в угоду правил, диктуемых определенным кругом лиц. По его словам, решение воплотило в себе то, как некоторые государство «возомнили себя судьями», которые могут решать, как правильно вести себя на международной арене.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что имеет достаточно доказательств того, что военно-воздушные силы Сирии сбросили бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб в феврале 2018 года.