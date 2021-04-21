В МИДе обвинили США в планах по развертыванию новых ядерных сооружений

США замалчивают то, что планируют разворачивать новые ядерные вооружения, а также перемещают военно-стратегическую инфраструктуру НАТО к границам России. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой о докладе госдепартамента США «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».

«Весьма циничным выглядит «заход» на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьезный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию», — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что действия США и их партнеров, в свою очередь, напрямую противоречат требованиям «краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия».

В то же время, как заявила дипломат, скрываются «тектонические сдвиги в области евробезопасности», которые связаны с приближением НАТО к российским границам и планы Вашингтона по развертыванию новых ядерных вооружений.

Ранее стало известно, что российская сторона в ближайшее время объявит об ответных шагах на введенные Вашингтоном санкции.