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Новости политики

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Чешский МИД вызвал российского посла

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МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского. Об этом пишет РИА «Новости».

Это связано с высылкой 18 российских дипломатов из Чехии и ответной высылкой 20 чешских дипломатических работников из России. Посол прибыл в чешское ведомство в 17.50 по местному времени (18.50 мск).

Ранее новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек оценил текущую ситуацию в чешско-российских отношениях во время своей первой пресс-конференции в этой должности. По его словам, чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

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