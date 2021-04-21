Задержанный в Петербурге украинский консул покинул Россию

Украинский консул Александр Сосонюк, который был задержан 17 апреля в Санкт-Петербурге, покинул Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет агентство «Укринформ».

«Наш консул сегодня покинул территорию РФ», — сказал Николенко.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В дальнейшем МИД России попросил временного поверенного в делах Украины покинуть РФ после инцидента с консулом. Василия Покотило вызвали в связи с противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

В ответ на высылку украинского консула Киев заявил о намерении выслать старшего дипломата из посольства России на Украине Черникова, и отправил соответствующую ноту российскому посольству. Старший дипломат посольства России в Киеве Евгений Черников, которого украинский МИД объявил персоной нон гранта, покинул территорию страны 21 апреля.