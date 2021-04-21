Генсек призвал избегать обострения ситуации в Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал избегать обострения ситуации в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель административного главы международного сообщества Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

«Генсек со своей стороны вновь заявил о своей обеспокоенности повторяющимися нарушениями режима прекращения огня и о необходимости избегать любой эскалации», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с депутатом украинской Верховной рады Евгением Шевченко рассказал, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит только от властей Украины, которым нужно следовать минским соглашениям.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.