Псаки заявила об обсуждении возможной встречи Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское и американское правительства рассматривают возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.

«Это — благоприятная возможность провести обсуждение сфер, по которым, на наш взгляд, имеется шанс работать вместе, будь то ядерное нераспространение, как было в случае с продлением Нового ДСНВ, или ядерная сделка с Ираном, а также по тем областям, по которым между нами есть разногласия», — заявила Псаки на брифинге для журналистов.

«Новый ДСНВ» — это СНВ-III, Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он был заключен Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, его действие продлится до 5 февраля 2026 года.

«Разумеется, это требует согласия на встречу обеих сторон. Мы направили это приглашение. Мы продолжаем вести обсуждения на высоком уровне, свидетельством чему был разговор помощника президента по национальной безопасности с его российским коллегой ранее на текущей неделе», — резюмировала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома упомянула телефонные переговоры помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы Совета безопасности Николая Патрушева, которые прошли 19 апреля.

Ранее в Белом доме подтвердили, что американский посол скоро вернется в Москву.