Песков прокомментировал требования главы чешского МИДа о возвращении послов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет стилистику требований, комментируя ультиматум нового главы МИД Чехии принять обратно 20 высланных из России чешских дипломатов, передает ТАСС.

«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — напомнил Песков.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в среду, 21 апреля, в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля.

«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12.00 четверга», — сказал Кулганек.

По его словам, если Москва не выполнит требование, то Прага будет приводить штаты обоих посольств в «паритетное соответствие по численности сотрудников».