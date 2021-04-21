Песков предупредил о состоянии внешней угрозы для РФ и Белоруссии

России и Белоруссии следует привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы и по отдельности — Белоруссия и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы», — сказал Песков.

Он пояснил, что это означает агрессивную, враждебную и недружелюбную среду.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия испытывают беспрецедентное давление от других стран. По его словам, в этих условиях консолидация на площадках Союзного государства помогает белорусскому и российскому государствам эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз.

Лукашенко подчеркнул, что пандемия коронавируса максимально обострила негативные геополитические тренды, а также показала, насколько ценна взаимная поддержка, братские и нераздельные отношения между белорусским и российским народами.