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Новости политики

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США предложили частичное ослабление санкций против Ирана

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Санкции, наложенные США на важные сферы экономики Ирана, могут быть ослаблены, заявили в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.

Среди отраслей экономики, где возможно ослабление американский санкций, названы ключевые для Ирана нефтяная и финансовая отрасль. Кроме того, США предлагает отменить или ослабить санкции против центробанка Ирана, а также металлургических, текстильных, машиностроительных и других предприятий.

Совместная комиссия по «ядерной сделке» провела заседание в очном формате 9 апреля. Непрямые переговоры с Ираном, который пока отказывается от очного формата с участием США, пройдут в середине этой недели.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана ради выполнения «ядерной сделки», однако о снятии всех санкций речи не идет.

Ранее российский МИД прокомментировал возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном

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