Байден вновь перепутал слова в ходе своего выступления

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления по ситуации с распространением коронавируса в стране перепутал слова, сказав «салун» вместо «салон». Речь политика была опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер во время выступления отметил сознательность граждан США, которые приняли участие в программе вакцинации от COVID-19. Он сделал это, приведя в пример один салон красоты в штате Огайо.

«Директор потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна сотрудники… Салун? Салон. Может они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться им и членам их семьи на вакцинацию», — сказал Байден, при этом рассмеявшись.

Глава Белого дома неоднократно допускал оплошности в своей речи. Так, на прошлой неделе, выступая с речью по вопросам, которые связаны с Россией, он оговорился в фамилии президента РФ Владимира Путина, назвав того «Клутиным».

Кроме того, в марте 2021 года Байден назвал Харрис президентом страны. Он допустил похожую оговорку в прошлом году. Тогда во время выступления перед сторонниками американский лидер назвал свою внучку именем погибшего сына Бо Байдена, а в декабре ошибочно назвал Камалу Харрис «избранным президентом».

9 марта Байден, вероятно, забыл имя министра обороны США Ллойда Остина, назвав его «парень вон там, который управляет этим подразделением».