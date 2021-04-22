Пушков рассказал о том, на что «нарывается» Чехия ультиматумом РФ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил ультиматум министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека насчет высланных чешских дипломатов.

Ранее глава МИД Чехии потребовал от Москвы, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12.00 (13.00 мск) четверга, 22 апреля. По его словам, если российская сторона не выполнит данное требование, то Прага будет приводить штаты обоих посольств в «паритетное соответствие по численности сотрудников».

Пушков заявил, что подобный сценарий недопустим.

Он пояснил, что Прага «не может диктовать условия» Москве и «выдвигать ультиматумы». По мнению сенатора, Чехия, таким образом, «нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ультиматум Кулганека, заявил, что Россия не приемлет стилистику требований.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.