WSJ: Байден готов официально признать геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на американских официальных лиц.

По данным газеты, американский лидер может сделать соответствующее заявление уже в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. Как рассказали источники издания, глава Белого дома назовет геноцидом депортацию, голод и резню армян со стороны турок-османов, начатую в 1915 году. Однако они сообщили, что окончательное решение по этому поводу принято еще не было.

По словам собеседников газеты, Байден может сделать лишь формальное заявление, в котором не будет идти речи об официальном признании геноцида.

Известно, что предыдущий президент США Дональд Трамп отказывался признать геноцид армян, поскольку опасался ухудшения отношений с Турцией.

12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.

Факт геноцида армян в Османской империи признали 23 государства. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.