МИД Чехии консультируется по инциденту во Врбетице с Амстердамом и Лондоном

Министерство иностранных дел Чехии ведет консультации о дальнейших действиях с Великобританией и Нидерландами в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом заявил глава МИД республики Якуб Кулганек в интервью газете «Лидове новины».

По его словам, учитывается опыт Амстердама и Лондона относительно того, как они действовали в случаях «поражения ракетой рейса MH17 над Украиной» или «отравления бывшего полковника ГРУ и российского агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает.

Накануне, 21 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ультиматум Праги по высланным чешским дипломатам и объявила о вызове чешского посла в российское внешнеполитическое ведомство.