МИД России возложил на ЕС ответственность за разрушение отношений

Москва не стремится к разрушению отношений с Европейским союзом, подрывную работу ведет сам ЕС, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радиостанции Вести FM.

«Разрушение отношений идет не с нашей стороны, как мы прекрасно видим и на примере Чехии, и на примере Польши, и на примере Брюсселя коллективного. Это разрушение происходит с их стороны», — подчеркнула представитель МИДа.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет решительно реагировать на якобы «подрывные действия российских спецслужб». В частности, он отметил, что Брюссель солидарен с Чехией в вопросе высылки российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.