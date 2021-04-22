Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

МИД России возложил на ЕС ответственность за разрушение отношений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Москва не стремится к разрушению отношений с Европейским союзом, подрывную работу ведет сам ЕС, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радиостанции Вести FM.

«Разрушение отношений идет не с нашей стороны, как мы прекрасно видим и на примере Чехии, и на примере Польши, и на примере Брюсселя коллективного. Это разрушение происходит с их стороны», — подчеркнула представитель МИДа.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет решительно реагировать на якобы «подрывные действия российских спецслужб». В частности, он отметил, что Брюссель солидарен с Чехией в вопросе высылки российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.