Глава МИД Чехии заявил, что Прага может выслать 60 сотрудников посольства России

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства России, если Москва до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля не примет решение о возвращении на российскую территорию объявленных персонами нон грата сотрудников чешского посольства. Об этом он сказал в интервью газете «Лидове новины».

По его словам, чешская сторона хочет, чтобы это количество сотрудников посольства России соответствовало состоянию штата сотрудников, какое сейчас наблюдается в чешском посольстве в Москве.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Чехии ведет консультации о дальнейших действиях с Великобританией и Нидерландами в связи с делом о взрывах во Врбетице в 2014 году.