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Новости политики

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Глава МИД Чехии заявил, что Прага может выслать 60 сотрудников посольства России

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Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства России, если Москва до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля не примет решение о возвращении на российскую территорию объявленных персонами нон грата сотрудников чешского посольства. Об этом он сказал в интервью газете «Лидове новины».

По его словам, чешская сторона хочет, чтобы это количество сотрудников посольства России соответствовало состоянию штата сотрудников, какое сейчас наблюдается в чешском посольстве в Москве.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Чехии ведет консультации о дальнейших действиях с Великобританией и Нидерландами в связи с делом о взрывах во Врбетице в 2014 году.

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