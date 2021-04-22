МИД России оценил ультиматум Чехии

Ультиматумы и ультимативный тон недопустимы в отношении России, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

Таким образом она прокомментировала выдвинутый Прагой ультиматум о возвращении высланных чешских дипломатов в Москву.

«Наверное, есть страны, наверное, эти страны существуют, для которых ультиматумы являются нормой, для который ультиматумы являются чем-то приемлемым <...> Но это не относится к нашей стране. Поэтому тот залп, который был вчера сделан чешскими представителями различных ветвей власти, он в никуда», – заявила Захарова.

По ее словам, этот «залп» ударил по самой Чехии. При этом представитель МИДа выразила мнение, что чешские коллеги осознают неприемлемость ультиматумов для России.

«Я не думаю, что они этого не знают. Я думаю, что просто есть общий заказ на подобное поведение, оно никаким образом не связано с чем-то, относящимся к здравомыслию, к прагматике, к дипломатии уж точно. Отработка идет заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно», – подчеркнула она.

21 апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля. По его словам, если Москва не выполнит требование, то Прага будет приводить штаты обоих посольств в «паритетное соответствие по численности сотрудников».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.