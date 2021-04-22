Самолет с американским послом на борту вылетел из Шереметьево

Рейсовый самолет с американским послом Джоном Салливаном на борту вылетел из московского аэропорта Шереметьево в четверг, 22 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные табло аэропорта.

«Вылетел в 9.57», — сообщается на табло.

Ранее сообщалось, что в четверг, 22 апреля, два джипа с номерами американского посольства прибыли в московский аэропорт Шереметьево, в одной из машин находился Салливан. Предполагалось, что посол вылетит рейсом на 10.00 в Лондон.

В американском посольстве в Москве уточнили, что дипломат возвращается в Вашингтон.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп сообщил о решении посла США в России Джона Салливана покинуть Москву.