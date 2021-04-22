Китай поддержал предложение Путина о саммите «ядерной пятерки»

Китай поддерживает инициативу президента России провести встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь. Его слова приводит РИА «Новости».

«Китайская сторона поддерживает предложение провести саммит лидеров «ядерной пятерки», – сообщил дипломат.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что инициатива о личной встрече лидеров «ядерной пятерки» (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. — примечание «Газеты.Ru») будет реализована, и саммит состоится, как только позволят эпидемиологические условия.

В 2020 году Путин выступил с предложением провести встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.