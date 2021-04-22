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Новости политики

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Литва допустила высылку российских дипломатов

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Литва не исключает возможность высылки из страны российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, заявила советница президента балтийской республики Аста Скайсгирите в беседе с LRT.

«В настоящее время мы обсуждаем это с нашими союзниками», – рассказала Скайсгирите.

По ее словам, президент Литвы Гитанас Науседа полностью поддерживает действия чешских властей.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее стало известно, что сенат Чехии рекомендовал кабмину страны обсудить ситуацию в Совете Безопасности ООН, а также в соответствующих органах НАТО и ЕС и попросить страны-члены этих альянсов о поддержке и помощи.

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