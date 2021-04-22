Песков пояснил заявление Путина о «красных линиях»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции в четверг, 22 апреля, ответил на вопрос журналистов о значении упоминаемых главой государства Владимиром Путиным «красных линий» и их возможном отношении к Украине.

В среду, 21 апреля, во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предостерег другие страны от пересечения «красных линий» и завил, что «у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры». Он предупредил, что Москва найдет возможность отстоять свою позицию, «если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе.

«Это внутренний украинский конфликт и она должна его решать. А красная линия — это национальные интересы России. Это имеет отношение к двусторонним отношениям с другими странами, включая Украину», — пояснил Песков.