Песков оценил влияние ситуации с покушением на Лукашенко на интеграцию РФ и Белоруссии

Ситуация с готовившимся покушением на белорусского президента Александра Лукашенко не окажет влияния на ход интеграции России и Белоруссии, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию впервые прокомментировал ситуацию с подготовкой государственного переворота в Белоруссии. Российский лидер назвал такую попытку «вопиющей» и обратил внимание на то, что западные страны не выступают с осуждением произошедшего.

17 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.