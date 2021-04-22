ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

В соответствии с резолюцией, ПАСЕ призывает Россию освободить Навального до начала июня и до освобождения обеспечить ему всю необходимую медицинскую помощь, в том числе лечение врачом по выбору осужденного.

За принятие документа проголосовали 105 депутатов ассамблеи, против выступили 26, еще 11 воздержались.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что находящийся в больнице для осужденных Алексей Навальный получает необходимую терапию, серьезных рисков для его здоровья нет.

До этого на фоне сообщений об ухудшении здоровья осужденного комиссия врачей медсанчасти ФСИН решила перевести Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных. По информации ведомства, состояние Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает терапевт.