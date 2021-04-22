Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву в четверг, 22 апреля, где он должен переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости»

Ранее пресс-служба белорусского лидера сообщила, что в ходе встречи главы двух государств обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.

Эксперты предполагают, что главной целю приезда Лукашенко является получение финансовых средств, для чего он может использовать информацию о попытке госпереворота в Минске.

В последний раз Лукашенко приезжал в Россию в феврале текущего года. На встрече в Сочи президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили двусторонние отношения в рамках Союзного государства.