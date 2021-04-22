Истек срок ультиматума Чехии по возвращению дипломатов в Россию

Срок выдвинутого Прагой ультиматума по возвращению чешских дипломатов в Россию истек в 13.00 мск.

21 апреля Чехия выдвинула России ультиматум в связи с высылкой из Москвы чешских дипломатов. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных дипломатов до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля.

Впоследствии Кулганек заявил, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва не выполнит выдвинутые требования.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления чешской стороны «истерикой» и подчеркнул негативное отношение Москвы к такому поведению.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.