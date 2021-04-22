Путин обсудил с премьером Саксонии Донбасс и коронавирус

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром федеральной земли ФРГ Саксонии Михаэлем Кречмером, сообщается на сайте Кремля.

В настоящее время саксонский премьер находится в Москве с рабочим визитом в рамках участия в мероприятиях Года Германии в России.

В ходе разговора стороны обсудили борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, российский лидер подтвердил готовность Москвы к взаимодействию с Германией на этом направлении, в том числе в области организации поставок и совместного производства вакцин.

Кроме того, Путин проинформировал собеседника о подходах России к урегулированию внутриукраинского кризиса.

Ранее Кречмер сообщил, что власти Германии намерены закупить 30 млн доз российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» в случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит использование препарата на территории Евросоюза.