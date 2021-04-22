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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года

Путин отметил важность активизации мировых усилий в области климата

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Президент России Владимир Путин в ходе климатического саммита отметил важность международных усилий в области климата.

Путин отметил, что участники климатического саммита разделяют озабоченность в вопросах изменения климата.

«От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей планеты, перспективы развития каждой страны, а также благополучие и качество жизни людей», — сказал Путин в ходе своего выступления.

Российский лидер также призвал наладить сотрудничество по мониторингу вредных выбросов.

Саммит по климату в 2021 году проходит в онлайн-формате.

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