Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава вышлет трех сотрудников российского посольства, передает ТАСС со ссылкой на его заявление, которое приводит телеканал ТА3.

По его словам, российские дипломаты должны уехать из страны в течение недели.

«Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней», — заявил Хегер.

Таким образом Словакия отреагировала по призыв Чехии к странам НАТО и ЕС проявить солидарность с ней.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

После этого глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о сокращении состава посольства России в Праге до уровня дипмиссии Чехии в Москве.

В конце марта премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку на фоне политического кризиса в стране, связанного с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V».