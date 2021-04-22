Посол Чехии рассказал о дальнейшей работе в Москве

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька ответил на вопрос, продолжит ли он работу в Москве на фоне обострения двусторонних отношений и взаимной высылки сотрудников дипмиссий, сообщает ТАСС.

«Пока да», — отметил Пивонька журналистам после визита в МИД России.

Он также указал на то, что процесс урегулирования российско-чешских отношений займет длительное время. По словам дипломата, в будущем он ожидает дальнейших встреч с российской стороной.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что поскольку Россия не отреагировала на требование Праги о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то численный состав российского посольства в Праге будет сокращен до того же числа, какое имеет посольство Чехии в Москве. Он добавил, что российская сторона получит время для отъезда дипломатов до конца мая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Кулганека, подчеркнула, что Москва ответит на потенциальную высылку российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.