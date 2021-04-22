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Новости политики

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Порошенко назвал Азовское море украинской территорией

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что Азовское море — украинская территория. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Это территория Украины. <…> Где действия украинской власти? Где санкции за это?» — отметил он.

Также Порошенко подчеркнул, что нынешний президент Украины «комментирует что угодно», кроме данной ситуации.

С 24 апреля по 31 октября в России приняли решение приостановить осуществление права мирного прохода через свое территориальное море для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Российская сторона неоднократно отмечала, что такие меры не будут мешать судоходству через Керченский пролив.

В Госдепартаменте США считают запрет иностранным судам входить в некоторые районы Черного моря «неспровоцированной эскалацией» со стороны России.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков указывал на то, что действия России соответствуют международным договоренностям. А также обратил внимание на то, что Москва не вводила никаких ограничений для торгового судоходства и использования украинских портов.

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