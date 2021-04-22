Глава ЛНР сообщил о готовности встретиться с Зеленским на линии соприкосновения

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье «красной», и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!» — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным раскритиковал поведение главы Украины в отношении вопросов Донбасса.

До этого телеведущий Владимир Соловьев оценил обращение Зеленского к Путину. Также он отметил, что у России нет войны с Украиной, и призвал Зеленского вести прямые переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

20 апреля Зеленский предложил российскому коллеге встретиться в Донбассе.