Глава ДНР готов встретиться с Зеленским на линии соприкосновения

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской народной республики, Леонидом Ивановичем (Пасечником), готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования», — подчеркнул он.

Кроме того, он посоветовал украинскому лидеру «не прятаться в кустах на второй линии обороны», а набраться смелости и наконец-то доехать до горячих точек, в район поселков Опытное, Веселое, Старомихайловка, Александровки и Зайцево.

По словам Пушилина, в том случае если главе государства «не хватит отваги» самостоятельно посетить линию соприкосновения, можно провести совместные дебаты в онлайн-формате.

«Мы с Леонидом Ивановичем (Пасечником, глава ЛНР) готовы и к дебатам с вами в формате онлайн. Публичным дебатам. Чтобы все мировое сообщество имело возможность видеть и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании», — добавил он.

Также он отметил, что на сегодняшний день Донецкая народная республика готова к диалогу и требует, чтобы было услышано мнение ее жителей.

«В комплексе мер, который одобрен резолюцией Совета безопасности, четко указано, что сторонами конфликта выступают Киев и Донбасс. Соответственно, если вы продолжите искать других собеседников или призывать лидеров третьих стран к урегулированию конфликта, то мы это квалифицируем исключительно как выход из минского процесса», — сказал он.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.