МИД России раскрыл детали высылки чешских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала раскрыла детали высылки чешских дипломатов в ответ на недружественные шаги Праги по отношению к Москве.

Она отметила, что в практике российской дипломатической службы не было случаев, чтобы Россия нанимала в качестве дипломатов или административно-технического персонала граждан той страны, где аккредитовано посольство.

«Что касается Чехии, то значительная, я бы сказала большая часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России, составляли российские граждане», - пояснила она.

Захарова добавила, что Чехия в данной ситуации получила «о чем даже не мечтала в страшном сне».

«Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово «паритет». Ну, паритет так паритет», - заключила она.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что поскольку Россия не отреагировала на требование Праги о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то численный состав российского посольства в Праге будет сокращен до того же числа, какое имеет посольство Чехии в Москве. Позже он пояснил, что до конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.