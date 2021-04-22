Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко завершились. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Завершились переговоры. Почти четыре часа они продлились», — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, главы двух стран обсудили вопросы экономического взаимодействия между Россией и Белоруссией.

«Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях. Кроме того подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств», — подчеркнул он.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента добавил, что во время переговоров Путинтакже общался с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и членами кабмина «для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества».

Ранее президент Белоруссии в ходе встречи с российским коллегой призвал Москву к более тесному сотрудничеству, в том числе по обороне Союзного государства.