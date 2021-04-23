Медведев: США должны использовать прямую связь с РФ для диалога

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенным Штатам стоит использовать возможности прямого общения с Россией не как телефонную связь, а как платформу для откровенного диалога, сообщает РИА «Новости».

«Что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела?.. Во-вторых, прямая связь. Это не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника. И понять его логику и аргументы», — написал Медведев в своем материале для РИА «Новости».

Ранее Дмитрий Медведев оценил состояние российско-американских отношений. По его словам, они достигли состояния времен «холодной войны», он сравнил нынешнюю ситуацию с положением дел во время Карибского кризиса 1962 года. Медведев считает, что тогда мир от сползания в ядерную войну и гибели спасла трезвость оценки ситуации и готовность идти на уступки двух лидеров сверхдержав.