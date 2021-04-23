Захарова уточнила детали высылки чешских дипломатов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Чехии после ограничений в отношении дипломатов из России получили тот ответ, о котором государство «даже не мечтало в страшном сне». Об этом сообщает Первый канал.

«Помимо вот этих странных, диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово «паритет». Ну паритет так паритет. Мы никогда не нанимали на месте граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала», — отметила она.

По ее словам, граждане России составляли большую часть работников чешской дипмиссии в Москве.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что власти Чехии не осознавали последствий своих действий в отношении российского государства, высылая дипломатов РФ, и соответственно получили ответ, который совсем не ожидали.

«Начиная вот эту вот жуткую интригу, Прага даже не понимала, во что сама себя втягивает. Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне», — добавила она.

Ранее глава министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил о сокращении состава посольства России в Праге до уровня дипмиссии Чехии в Москве.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.