В Евросоюзе назвали условие для полноценного диалога с Россией

Полноценный диалог на высоком уровне Европейского союза с Российской Федерацией будет возможен лишь тогда, когда в полной мере будут выполнены положения минских соглашений по Украине. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано, передает РИА «Новости».

«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма», — отметил Стано.

Таким образом, он отметил на вопрос, возможен ли диалог РФ и ЕС по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» российского государства на территории европейских стран.

По словам Стано, Россия постоянно демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом.

21 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет решительно реагировать на якобы «подрывные действия российских спецслужб». В частности, он отметил, что Брюссель солидарен с Чехией в вопросе высылки российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.