Bloomberg: Байден планирует повысить налог для богатых до 40%

Президент США Джо Байден планирует предложить увеличение налоговой ставки на прирост капитала для богатых до 39,6%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами американского лидера.

Отмечается, что глава государства намерен повысить налог для того, чтобы покрыть большую часть социальных расходов, которые предназначены для устранения неравенства. В настоящее время налоговая ставка для граждан Соединенных Штатов с годовым доходом в размере $1 млн и более составляет 20%.

По данным агентства, для тех, чья прибыль достигает не менее $1 млн, новая максимальная ставка в сочетании с действующим подоходным налогом на инвестиционный доход означает, что ставки федерального налога для богатых инвесторов могут составить 43,4%.

Источники Bloomberg также сообщили, что налог на доход от инвестиций в размере 3,8%, который финансирует программы в рамках реформы здравоохранения Obamacare, будет сохранен, что позволит увеличить ставку налога на доходность финансовых активов.

В агентстве отметили, что предложение президента может отменить давнее положение налогового кодекса, согласно которому налог на прибыль с инвестиций ниже, чем с рабочей силы.