Пять сотрудников посольства Польши в РФ объявлены persona non grata. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

»(Послу) сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило «persona non grata» пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Как сообщилось, посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в здание МИД РФ. Ранее сообщалось, что Россия вышлет пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы.

До этого стало известно, что Москва вышлет 10 дипломатов США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. 15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.

Кроме этого США ввели санкции против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Также Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.